Verstappen sterza ma la Red Bull va dritta l'inquietante allarme a Silverstone | È incredibile

Un nuovo capitolo di tensione e imprevedibilità si apre a Silverstone, dove Verstappen si trova a lottare contro una Red Bull che sembra sfuggirgli di mano. La mancanza di risposta al volante e le difficoltà tecniche minacciano di compromettere il sogno mondiale del campione in carica, mentre gli ingegneri cercano disperatamente una soluzione. Un GP che promette scintille e colpi di scena, e la suspense è ormai alle stelle: continuerà a sorprenderti questa stagione incredibile.

Il campione del mondo in carica è andato in crisi nelle libere del GP di Gran Bretagna della Formula 1 2025. La sua Red Bull in pista non risponde al volante, si comporta in modo imprevedibile e continua a perdere terreno. Max è allarmato: "Va dritta". E il nuovo fondo non sembra aver risolto il problema. 🔗 Leggi su Fanpage.it