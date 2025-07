Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio Il 59enne è stato campione di surf

Una notizia dolorosa scuote il mondo dello sport: Giorgio Pietrangeli, 59 anni e figlio del celebre tennista Nicola Pietrangeli, è venuto a mancare. Ricoverato al Policlinico Gemelli, Nicola ha ricevuto la tragica comunicazione della scomparsa del suo amato figlio questa mattina, venerdì 4 luglio. Un momento di grande tristezza che colpisce non solo la famiglia, ma anche tutti gli appassionati di sport e di vita.

È morto questa mattina, venerdì 4 luglio, il 59enne Giorgio Pientrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli: lo rende noto la Fitp (Federazione. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio. Il 59enne è stato campione di surf

