Mamme lavoratrici | da dicembre 2025 480 euro in un’unica soluzione Ecco chi ha diritto al contributo e come richiederlo all’INPS

Se sei una mamma lavoratrice con due figli, preparati a ricevere un sostegno importante a partire da dicembre 2025. La recente Legge di Bilancio ha infatti previsto un contributo di 480 euro, erogato in un’unica soluzione, per aiutare le mamme nel loro percorso di conciliazione tra lavoro e famiglia. Scopri chi ha diritto e come richiederlo all’INPS, perché questa misura può fare davvero la differenza per te e i tuoi cari.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un contributo mensile di 40 euro per le lavoratrici madri con due figli, ma il decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025 ha ulteriormente rafforzato la misura, portando il fondo totale da 300 a 480 milioni di euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

Il #Governo aumenta le risorse da destinare al contributo previsto per le lavoratrici madri stanziando ulteriori 180 milioni di euro, che si aggiungono ai 300 milioni già previsti dalla legge di Bilancio, portando il totale di 480 milioni.

Il Governo Meloni rafforza il sostegno alle madri lavoratrici: nel 2025 il bonus mamme sale a un totale di 480 milioni di euro. Un passo concreto per conciliare lavoro e maternità.

