Sondaggio Dire-Tecnè sprofondo Schlein Meloni e governo col vento in poppa Tutti i dati

Gli italiani continuano a sostenere con convinzione il governo Meloni, riconoscendone la stabilità e la determinazione in un contesto internazionale complesso. Con Fratelli d'Italia saldo al 30,1%, il quadro politico si consolida, mentre gli altri partiti cercano di tenere il passo.

Gli italiani continuano ad apprezzare la coerenza e la capacità del governo Meloni, il più solido e stabile d’Europa. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,1% delle preferenze. Guadagna un +0,1 rispetto a una settimana fa e +0,4% in un mese. Notevole pieno di fiducia in un periodo difficile, cruciale sotto il profilo internazionale e contrassegnato da polemiche arroventate con la magistratura e le opposizioni. Segue il Partito Democratico al 21,6%, in calo su 7 giorni fa (-0,3) e su 30 giorni fa (-0,2). Il Movimento 5 Stelle si conferma al terzo posto con il 12% (+0,1 e -0,3). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-TECNÈ, con interviste effettuate tra il 2 e il 3 luglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio Dire-Tecnè, sprofondo Schlein. Meloni e governo col vento in poppa. Tutti i dati

