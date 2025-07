TIM Summer Hits tutti i cantanti della quarta puntata

Questa sera, venerdì 4 luglio, in prima serata su Rai 1 torna l'appuntamento imperdibile con Tim Summer Hits, l'evento musicale che infiamma Piazza del Popolo a Roma. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, il quarto e penultimo episodio presenta un cast stellare di artisti come Baby K, Ghali, Loredana Bertè e molti altri.

Torna questa sera, venerdì 4 luglio, in prima serata su Rai 1 il quarto e penultimo appuntamento con i Tim Summer Hits, l’evento musicale dell’estate targato Rai, che accende Piazza del Popolo a Roma, e condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tim Summer Hits, il cast del 4 luglio. Aiello. Alex Wyse. Antonia. Baby K. Benji & Fede. Boomdabash e Loredana Bertè. Finley e Nina Zilli. Ghali. Leo Gassman. Lorenzo Fragola. Ludwig e Sabrina Salerno. Michele Bravi e Mida. Nek. Nicolò Filippucci. Noemi. Planet Funk. Raf. Riki e Lorella Cuccarini. Rkomi. Rocco Hunt. Sal Da Vinci. Sangiovanni. Sarah Toscano. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TIM Summer Hits, tutti i cantanti della quarta puntata

Ospiti d'eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

