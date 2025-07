Cardiff freme | Oasis per la prima volta live insieme dopo 16 anni

Il tanto atteso ritorno degli Oasis a Cardiff ha emozionato i fan di tutto il mondo, riunendo Liam e Noel Gallagher dopo 16 anni di separazione. L’energia del Principality Stadium si è trasformata in un’esplosione di entusiasmo e nostalgia, testimoniando il potere della musica di unire anche le rivalità più accese. Dopo questa straordinaria serata, l’avventura continua con altri concerti: un tour che promette di tornare a far sognare milioni di persone.

Cardiff, 4 lug. (askanews) - I fan degli Oasis affollano Principality Stadium di Cardiff, in Galles, per il primo concerto del tour di reunion della band a quasi 16 anni dall'ultima esibizione insieme. I fratelli Liam e Noel Gallagher, per anni in conflitto, hanno messo da parte le loro divergenze per il tour Oasis Live '25, che li vedrĂ impegnati dopo le due serate a Cardiff in cinque concerti a Manchester, loro cittĂ natale, a partire dall'11 luglio.

