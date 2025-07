Canale 5 rivoluziona l’estate 2025 | tornano La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Sarabandacon Enrico Papi

L’estate 2025 segna un nuovo entusiasmante capitolo per Canale 5, che si appresta a rivoluzionare il proprio palinsesto. Con il ritorno di due grandi classici come La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, e Sarabanda con Enrico Papi, la rete si prepara a conquistare il pubblico con format rinnovati e coinvolgenti. Un’occasione unica per riscoprire l’atmosfera dei quiz che hanno fatto la storia della televisione italiana, pronti a sorprendere e divertire.

L’estate 2025 segna l’inizio di un nuovo corso per Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset inaugura un progetto di profonda evoluzione editoriale partendo da due icone della televisione italiana: La Ruota della Fortuna e Sarabanda. Due quiz storici riportati in onda con una veste completamente rinnovata, destinati a occupare le fasce chiave dell’access prime time e del preserale, a partire dal 14 e dal 21 luglio. Gerry Scotti torna con La Ruota della Fortuna. Da lunedì 14 luglio, alle ore 20:40, debutta su Canale 5 una nuova edizione de La Ruota della Fortuna, affidata alla conduzione di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Canale 5 rivoluziona l’estate 2025: tornano «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti e «Sarabanda»con Enrico Papi

