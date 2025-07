Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 19 | 40

Se viaggi lungo le strade di Roma e del Lazio, tieni presente le ultime novità di Astral Infomobilità. Dalle autostrade A1 e A24 si registrano code a causa di incidenti e traffico intenso, con rallentamenti tra Attigliano e Orte, Ponzano Romano e Roma Nord, e tra Roma Est e il nodo per l'Auto Sole in direzione Teramo. Rimani aggiornato per pianificare al meglio il tuo viaggio e arrivare puntuale a destinazione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade su A1 Firenze Roma a causa di due sinistri Ci sono code tra Attigliano e Orte in direzione della capitale è sempre verso Roma sono i chilometri di coda tra Ponzano Romano e Roma Nord in A24 roma-teramo sono invece per traffico intenso le code tra Roma Est e il nodo per l'auto sole in direzione Teramo in a91 Roma Fiumicino spento l'incendio tra Parco dei Medici e via La Magliana in direzione Eur Roma ci sono ancora ripercussioni sulla viabilità in entrambi i sensi di marcia sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Pisana e via mare è più avanti tra Laurentina e Tuscolana in carreggiata interna code tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo e poi tra Casilina e Appia ci spostiamo su via Ponti permangono le code per l'incidente tra lo svincolo per La Laurentina e Aprilia mentre stato rimosso l'altro sinistro Tra Aprilia genio civile contatti Coin diminuzione causa sinistra si circola in senso unico alternato su via di Pratica tra lo svincolo per la Pontina è via Arno e segnaliamo un incidente anche su via Ardeatina con kodi da via di Porta medaglia e via di spregamore in direzione Santa Palomba Infine per il trasporto ferroviario servizio rallentato sulla linea Metromare In entrambe le direzioni con attivazione del servizio di navette integrative dai due capolinea mentre la linea Roma Pisa il servizio attualmente sospeso per un incendio tra Follonica e Grosseto da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento è un servizio della Regione Lazio