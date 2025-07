Traffico Roma del 04-07-2025 ore 19 | 30

Sei bloccato nel traffico di Roma? La situazione di oggi, 4 luglio 2025 alle 19:30, mostra code e rallentamenti causati da incidenti e congestioni sulla Firenze-Roma tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, oltre a problemi sul raccordo e tra Ardeatina e Tuscolana. Per restare aggiornato e trovare percorsi alternativi, continua a seguirci su Luceverde Roma.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione traffico in coda per un incidente sul tratto della firenze-roma tra Ponzano Romano e video per la diramazione Roma Nord in direzione Roma trafficata la carreggiata esterna del raccordo con code a tratti tra il bivio per Fiumicino è la via Cristoforo Colombo ed è ancora seguire tra Ardeatina e Tuscolana rallentamenti per traffico sul tratto della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini di raccordo anulare sulla tangenziale est traffico rallentato per un incidente tra via Nomentana e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico al Prenestino per l'esplosione del distributore di carburante di via dei Gordiani resta chiuso il tratto tra via Casilina e via Labico chiuso anche il tratto di viale Romolo Lombardi all'altezza di Viale della Primavera riaperta la via Casilina da Viale Togliatti in direzione del centro città sono in programma lavori notturni sulla diramazione Roma Sud tra le 22 di questa sera alle 5 di Tina resterà chiuso il tratto tra Torrenova e di raccordo anulare In entrambe le direzioni è tornato nell'area di Colle Oppio l'appuntamento con il rally di Roma Capitale giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione alle 20 lottate della prova speciale Colosseo con partenza da via degli Annibaldi snodo lungo via Nicola Salvi via delle Terme di Tito Viale Monte Oppio inversione di marcia all'incrocio con via delle Terme di Traiano e arrivo in via Nicola Salvi alle 21 di questa sera all'Olimpico i pinguini tattici nucleari disciplina provvisoria di traffico nell'area circostante lo stadio lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche con le 18 linee di bus in partenza da i diversi quadranti della città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.