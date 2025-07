Muore a 25 anni nel fiume | Toscana la tragedia davanti agli amici

Una tragedia sfiorata nel cuore dell'Appennino toscano: un giovane di 25 anni, durante un pomeriggio di relax a Crespino del Lamone, ha perso la vita in modo improvviso, colpito da un malore o da un incidente tra le rocce. La scena, davanti agli amici, è stata un dramma che ha scosso tutta la comunità . L’incidente ci ricorda quanto siano fragili i momenti di svago e l’importanza di massima prudenza in ambienti naturali.

Marradi (Firenze), 4 luglio 2025 – Un 25enne è morto nel pomeriggio vicino a Marradi, tuffandosi alle cascate di Valbura, in località Crespino del Lamone, paesino meta di gitanti sull'Appennino. Potrebbe aver avuto un malore all'impatto con l'acqua o aver subito dei traumi con le rocce, comunque sia ha perso conoscenza. Il giovane, di origine africana, è stato soccorso dagli amici che lo hanno portato a riva mentre davano l'allarme al 118. E' arrivata un'ambulanza da Marradi e poi anche l'elisoccorso. Purtroppo i tentativi di rianimazione non l'hanno salvato ed è deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco per il supporto tecnico necessario e i carabinieri per gli accertamenti consueti.

