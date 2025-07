Violento incidente impatto tremendo tra auto | feriti strada chiusa e soccorsi

di numerose ambulanze e forze dell’ordine, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Un evento che ha scosso la comunità e sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade.

Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di oggi alle porte di Sassari, mandando in tilt il traffico e richiedendo un imponente dispiegamento di soccorsi. L’impatto, avvenuto lungo una delle principali arterie che collegano la città al resto del territorio, ha coinvolto più veicoli e provocato diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni definite preoccupanti. La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Areus, fatto atterrare d’urgenza nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro. Nel giro di pochi minuti, le ambulanze del 118 sono arrivate sul posto, assistite dal personale medico e dai volontari che hanno iniziato a prestare le prime cure ai feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it