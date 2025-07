I cento passi | la storia vera dietro il film

Nel cuore della Sicilia degli anni '60, la vera storia di Peppino Impastato prende vita sul grande schermo in "I cento passi". Diretto da Marco Tullio Giordana, il film non è solo un capolavoro artistico, ma anche un potente atto di memoria e denuncia contro la criminalità organizzata. Una narrazione che unisce coraggio, giustizia e passione civile, ispirando ancora oggi a non dimenticare e a combattere per un futuro migliore.

I cento passi, diretto da Marco Tullio Giordana e uscito nel 2000, è uno dei film piĂą significativi del cinema italiano contemporaneo, capace di coniugare impegno civile, narrazione storica e forza emotiva. Dopo aver esordito negli anni Ottanta con titoli attenti al contesto politico e sociale italiano, Giordana raggiunge con I cento passi una delle vette della sua filmografia, affermandosi definitivamente come autore in grado di raccontare il nostro Paese attraverso la lente della memoria e dell’etica pubblica. Il film può contare su un cast di altissimo livello, guidato da Luigi Lo Cascio nei panni di Peppino Impastato, giovane attivista e giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: cento - passi - film - storia

GUIDA TV 4 LUGLIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DE I CENTO PASSI - Questa sera, la tv si accende con una ricca proposta tra intrattenimento, inchieste e fiction di qualità .

John Wick 3 - Parabellum, La vita di Adele o I cento passi? Ecco i migliori film in programma stasera. #staseraintv #guidatv #4luglio Vai su Facebook

I cento passi stasera in tv, il film sulla storia di Peppino Impastato; I cento passi: stasera su Rai 3 la storia di Peppino Impastato; “I cento passi”: il film necessario di Marco Tullio Giordana sull’attivista antimafia Peppino Impastato.

I cento passi stasera in tv, cosa sapere del film sulla storia di Peppino Impastato - Leggi su Sky TG24 l'articolo I cento passi stasera in tv, cosa sapere del film sulla storia di Peppino Impastato ... Scrive tg24.sky.it

I cento passi: stasera su Rai 3 la storia di Peppino Impastato - “I cento passi” è film biografico di Marco Tullio Giordana sulla storia di Peppino Impastato con Luigi Lo Cascio. Come scrive gazzetta.it