Caldo record agli sgoccioli | temporali nel weekend

Il caldo record degli ultimi giorni sta per lasciare spazio a un weekend di temporali e sollievo, portando un po’ di sollievo alle città come Bologna, che si sono letteralmente fuse sotto i 41 gradi. Ma quanto durerà questa tregua? Resta con noi per scoprire quando le temperature torneranno a scendere e come affrontare al meglio questa estate torrida, ancora lontana dalla fine.

Ancora una giornata di caldo torrido a Bologna, in testa alla classifica delle 20 città da bollino rosso. Picchi di 41 gradi e umidità da record, a cui è difficile resistere. A causa delle temperature elevate, aumentano anche gli accessi nei pronto soccorso di quasi tutta Italia, con punte del +20%. I rifugi climatici sembrano essere l’unica speranza per combattere quest'afa che ormai non ci abbandona da 10 giorni e il cui picco deve ancora arrivare: parchi, musei e biblioteche i luoghi che le persone scelgono per ripararsi dal caldo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo record agli sgoccioli: temporali nel weekend

