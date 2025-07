Selvaggia Lucarelli svela i tradimenti di Giuseppe Cruciani | Ho scoperto le corna quando gliel' ho detto aveva la morte negli occhi

Selvaggia Lucarelli svela i dettagli più nascosti della relazione con Giuseppe Cruciani, tra rivelazioni sconvolgenti e emozioni intense. Quando ha scoperto i tradimenti, il suo mondo è crollato: "Aveva la morte negli occhi", confessa. Mentre Cruciani preferisce mantenere il silenzio, Selvaggia non si trattiene e continua a raccontare nella sua newsletter, svelando uno spaccato inedito di una storia turbolenta che continua a far discutere.

Giuseppe Cruciani dice di non voler parlare di Selvaggia Lucarelli, con cui ha avuto una relazione. Lei, invece, del conduttore de La Zanzara ne parla eccome. E lo fa nella sua newsletter "Vale.

Il legame tra Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo - Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, un matrimonio che ha segnato il passato e si ripresenta nel presente.

