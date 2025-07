Prende di peso una minorenne la porta in una zona appartata e la violenta | 19enne linciato dagli amici di lei e salvato dai carabinieri

Un episodio drammatico scuote una comunità: un ragazzo di 19 anni, accusato di aver preso di peso una minorenne e di averla violentata in una zona appartata, è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L'intera vicenda, avvolta da tensione e paure, mette in luce le gravi conseguenze di comportamenti inappropriati e della violenza, richiamando l’attenzione sull’importanza di tutela e giustizia. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, mentre si attende il corso delle indagini.

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato intorno alle 4.30 del 3 luglio e poi arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni personali. Il giovane è. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Prende di peso una minorenne, la porta in una zona appartata e la violenta: 19enne linciato dagli amici di lei e "salvato" dai carabinieri

