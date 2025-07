Obiettivo in FC 25 | UEFA Women’s EURO – Tatiana Pinto

Se sogni di conquistare la gloria ai UEFA Women’s Euro 2025, Tatiana Pinto è la tua chiave! Completa 4 su 5 sfide per sbloccare premi esclusivi, tra cui pacchetti e oggetti rari. Gioca con determinazione e porta a casa ricompense incredibili: assist, pacchetti e molto altro. La tua strada verso il successo inizia ora—sei pronto a fare la differenza?

Completa 4 sfide su 5 per ottenere Tatiana Pinto Strada verso la gloria WEURO, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili. Giocane 3 Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando almeno 1 oggetto giocatore portoghese titolare. Premio: 1x 84+ Rare Gold Players Pack Non scambiabile 4 assist Fornisci 4 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rush, Rivals o Champions). Premio: 1x 2x 84+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. + 500 SP Segnane 8 Segna 8 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rush, Rivals o Champions). Premio: 1x 84+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com