Un altro incidente drammatico | Ksawery Jezewski in fin di vita la sorella è morta nello scontro

Un drammatico incidente scuote il mondo dello sport: Ksawery Jezewski, promettente calciatore del Legia Varsavia, lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente stradale che ha purtroppo tolto la vita alla sua sorella maggiore. L'intera comunità è sgomenta di fronte a questa terribile tragedia, che colpisce non solo lo sport, ma anche i valori familiari e umani. La speranza è ora rivolta alla sua pronta ripresa e alla forza della famiglia. Continua a leggere.

Ksawery Jezewski, 17enne del Legia Varsavia, lotta tra la vita e la morte in ospedale: vi è giunto in condizioni disperate dopo essere finito fuori strada con l'auto a bordo della quale c'era anche la sorella maggiore, deceduta sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

