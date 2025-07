Chi era Omar Farang Zin il motociclista ucciso da un’orsa in Romania

Omar Farang Zin, il motociclista italiano tragicamente scomparso in Romania, era un uomo di passione e avventura. Amava le moto, la Juventus, i voli e la Thailandia, e nei suoi viaggi tra i Carpazi immortalava paesaggi da sogno e incontri con la fauna locale. La sua voglia di esplorare e condividere le bellezze del mondo resterĂ sempre un ricordo vivo per chi lo ha conosciuto. La sua storia ci invita a vivere con entusiasmo ogni istante.

La passione per le moto, la Juventus, il volo e la Thailandia. In viaggio sui Carpazi, scattava foto agli animali e raccontava: “Paesaggi da favola”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chi era Omar Farang Zin, il motociclista ucciso da un’orsa in Romania

“Che bello l’orsa si avvicina”, poi viene trascinato in un burrone e sbranato: il video choc pubblicato da Omar Farang Zin prima della morte - L’emozione di incontrare un orso in natura è indescrivibile, un’esperienza che affascina e spaventa allo stesso tempo.

