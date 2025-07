John Legend e Mary J Blige salta il concerto a Napoli che lui aveva smentito E il palco per 50 Cent ancora non c' è | i dubbi su The 4ever show

Le luci si spengono, i fan restano delusi: il tanto atteso show di Mary J. Blige e John Legend a Napoli è stato ufficialmente annullato. Dopo rumor e smentite, arriva il comunicato: le vendite inferiori alle aspettative hanno decretato la cancellazione dell'evento previsto per domenica 6. Ma cosa riserva il futuro per gli appassionati di musica? Restate con noi per tutte le ultime novità e aggiornamenti.

