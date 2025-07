Scossone politico a Brusciano | tre consiglieri di maggioranza passano all’opposizione

un riscontro inatteso nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Brusciano, segnando un nuovo capitolo nella vita politica locale. Questo cambiamento strategico potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro dell’amministrazione e sul dialogo tra le varie fazioni politiche. La scena politica bruscianese si prepara a vivere una fase di grande fermento, con sviluppi che promettono di ridefinire gli equilibri e le alleanze in modo imprevedibile.

Il recente consiglio comunale di Brusciano è stato teatro di un importante ribaltamento politico che ha visto tre consiglieri della lista di maggioranza “Iniziative Democratiche” – Giovanna Coppola, Nicola Di Maio e Ilaria Esposito – annunciare ufficialmente il loro passaggio all’opposizione. Una mossa già resa nota attraverso gli organi di stampa e che, sebbene non affrontata in precedenti sedute per mancanza di occasioni formali, ha trovato in questo consiglio comunale il primo momento utile per essere ratificata ufficialmente. Il malcontento dei tre consiglieri sembra derivare, in parte, dal passaggio del sindaco Giacomo Romano al partito Fratelli d’Italia, una decisione non ancora formalizzata in consiglio comunale e, a loro dire, non in linea con la volontà dell’elettorato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

