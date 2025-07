Impatto del caldo sull' economia | in Italia si rischia -1,2% del Pil nel 2025

L’Europa si trova ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con ripercussioni devastanti sull’economia italiana. Le stime avvertono che entro il 2025, il Paese potrebbe perdere fino al 12% del PIL, aggravando un contesto già segnato da tensioni geopolitiche e dazi commerciali. Un quadro che richiede interventi immediati e strategie innovative per mitigare i danni e tutelare il nostro futuro economico.

Roma, 4 luglio 2025 – L’impatto del caldo infernale sull’economia è al centro dell’attenzione di imprese, associazioni di categorie e centri studi nelle aree più colpite. Tanto più in una fase caratterizzata da altre gravi incertezze legate ai dazi e alle tensioni geopolitiche. Le recenti ondate di calore che stanno investendo l’Europa, gli Stati Uniti e altre aree dell’emisfero settentrionale rappresentano un chiaro segnale dell’intensificarsi dei rischi legati al cambiamento climatico. Temperature estreme, ben al di sopra delle medie stagionali, stanno compromettendo la salute pubblica, l’ambiente e l’economia globale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Impatto del caldo sull'economia: in Italia si rischia -1,2% del Pil nel 2025

