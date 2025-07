Serie A Women’s Cup svelati girone e calendario dell’Inter Women!

La Serie A Women’s Cup sta per prendere il via, portando un’onda di entusiasmo nel calcio femminile italiano. Con i gironi e il calendario ufficiali svelati, le protagoniste sono pronte a scrivere nuove pagine di passione e competizione. Tra le squadre in corsa, l’Inter Women si prepara a lasciare il segno. Scopriamo insieme tutte le novità di questa emozionante prima edizione!

La nuova stagione di calcio femminile professionistico porta con sé una grande novità. Si tratta della Serie A Women's Cup, la nuova competizione a cui parteciperanno le dodici squadre iscritte al campionato italiano 20252026. Tra queste c'è, ovviamente, anche l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che proprio oggi ha scoperto il girone e il calendario. Il torneo, che precederà la regular season di Serie A Femminile che avrà inizio ad ottobre, partirà il il 23 e 24 agosto con la prima giornata.

