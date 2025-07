Calciomercato Juventus | Simeone si inserisce per il calciatore accostato ai bianconeri! Vuole portarlo all’Atletico Madrid novità importanti

Il calciomercato si infiamma con una novità clamorosa: Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, si inserisce nella corsa per Ademola Lookman, uno dei protagonisti più brillanti della stagione. Dopo aver conquistato l’Europa con le sue prestazioni, il nigeriano diventa un obiettivo di grande rilievo anche per i top club italiani. La sfida tra Juventus e Atletico si fa sempre più incandescente: chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Calciomercato Juventus: Simeone è sulle tracce dell'obiettivo bianconero! Il tecnico dell'Atletico Madrid vuole portarlo in Liga. Dopo una stagione che lo ha consacrato come uno degli attaccanti più decisivi d'Europa, Ademola Lookman diventa un pezzo pregiato del calciomercato internazionale. Oltre all'interesse già noto di diversi club italiani, sul talento nigeriano dell'Atalanta si sono accesi i riflettori di un top club spagnolo. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l' Atletico Madrid avrebbe infatti effettuato un primo, importante sondaggio per capire i margini di una possibile trattativa.

