Perché Harry Potter e il Calice di Fuoco non è stato diviso in due film?

Quando Warner Bros. si trovò ad adattaree ildi, dovette affrontare una sfida inedita: il quarto libro della saga di J.K. Rowling contava ben 656 pagine, un numero decisamente superiore rispetto ai capitoli precedenti. L’idea di suddividerlo in duesembrava quindi una scelta logica, ma alla fine il progetto prese una strada diversa.Un’idea scartata per scelta del registaInizialmente, lo studio valutò seriamente l’ipotesi di realizzare dueseparati, una soluzione che avrebbe permesso di mantenere più fedelmente la ricca trama del romanzo. Tuttavia, il regista Mike Newell si fece convincere dal collega Alfonso Cuarón (Il Prigioniero di Azkaban) a non spezzare ilin due parti. Cuarón, che aveva dovuto rinunciare alla regia del quarto capitolo per concentrarsi sulla post-produzione del terzo, lo incoraggiò a semplificare la storia, eliminando sottotrame ritenute superflue e mantenendo unautoconclusivo.