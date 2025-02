Agi.it - Papa Francesco non legge l'omelia. "Ho difficoltà nel respiro"

Leggi su Agi.it

AGI - "E adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura perdi". Così, dopo aver letto una parte dell'della messa presieduta in piazza San Pietro in occasione del Giubileo delle Forze Armate. Are il resto dell', è stato l'arcivescovo Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie.