Conoscete il Taylor Swift lottatore di MMA? Vive nell'imbarazzo (ma non vuole cambiare nome)

Il suopotrebbe far sorridere, soprattutto per il contesto, ma, come capitato a un politico americano prima di lui,la prende con filosofia. A 21 anni, ilbritannico sta costruendo una solida carriera nelle, uno sport che unisce arti marziali e boxe. Eppure, com’è facile intuire, è spesso motivo di ilarità, specialmente durante le presentazioni ufficiali prima degli incontri o ai controlli di passaporto. “Anche alle pesate la gente ride, e l’annunciatore lo rende ancora più imbarazzante,” ha dichiarato. Nonostante ciò,ha deciso di none di trasformare questa caratteristica unica in un vantaggio per attrarre attenzione e sponsor. “Nel mondo delle, media e vendite contano molto, e ogni aiuto è benvenuto“, ha affermato.Nato il 27 maggio 2003 a Cheltenham, nel Gloucestershire (Regno Unito), combatte nella categoria pesi leggeri e si distingue per il suo stile di combattimento aggressivo e versatile.