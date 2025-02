Oasport.it - Alcaraz taglia corto: “Sinner? Non mi è mancato. A volte ho dei dubbi”

Dopo la cocente delusione per la sconfitta contro un menomato Novak Djokovic nei quarti degli Australian Open, Carlosrialza la testa e vince l’ATP 500 di Rotterdam 2025. Si tratta del primo titolo indoor in carriera nel circuito maggiore per il fenomeno spagnolo, che ha battuto oggi in finale l’australiano Alex de Minaur per 6-4 3-6 6-2 avvicinandosi alla seconda posizione del ranking mondiale occupata da Alexander Zverev.“Ogni torneo che vinci è speciale, ma il primo indoor lo è anche di più. E ho visto che posso giocare bene a tennis anche su questi campi. È il momento di arrivare ad essere tra i migliori a giocare indoor, ma devo sistemare alcune cose su cui sto lavorando. Una di queste è il servizio, lo sanno tutti. Non mi vergogno a dire che ci sono giocatori con un gran servizio e degli ottimi colpi da fondo che sono molto pericolosi, ma sono sicuro che raggiungerò quel livello“, ha dichiarato il 21enne iberico in conferenza stampa.