Il Piccolo Principe L’avaro Tono tradizioni cinesi e mostre | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “Il” alla ChorusLife Arena, “” al Teatro Donizetti, “Lo chiamavano Scintilla” a Colognola, “400” al Qoelet, il festival del Politecnico delle Arti “” e.Da annotare, inoltre la Lezione di Storia sabato mattina al Teatro Donizetti, il festival delledomenica all’oratorio delle Grazie e spettacoli per famiglie.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 8 e domenica 9 febbraio.BERGAMOSABATO 8 FEBBRAIO– Maria Giuseppina Muzzarelli illustra “Giovanna d’Arco: una donna in armi” al Donizetti– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– “Schermi d’arte”, 23 artisti trasformano il paravento in luogo di pensiero– “Lo chiamavano Scintilla”, a Colognola in scena Gianluca Fubelli– Davide Bodoni presenta il libro “Sei per un sogno”– Al San Bartolomeo presentazione del volume “Lorenzo Lotto – Itinerari bergamaschi”– Alla ChorusLife Arena in scena “Il”– “Raminghe”: al San Giorgio arte, donne e resistenze, ieri come oggi– A Bergamo l’incontro “Noi Ricordiamo – Foibe: legge, storia, futuro”– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– Al Donizetti in scena “” con Ugo Dighero– “400”, al Qoelet spettacolo contro il cambiamento climatico– Sottosuolo, all’Edoné arrivano i Jerry Moovers e i Deaf Lingo– “”, festival del Politecnico delle Arti di Bergamo: il programma dell’edizione 2025DOMENICA 9 FEBBRAIO– L’arte di Marina Abramovi? in mostra a Gres Art 671– Alla ChorusLife Arena in scena “Il”– All’oratorio delle Grazie il festival delle– Pandemonium Teatro: gli spettacoli del-end– Al San Giorgio in scena “Papavero, la tata che non poteva più volare”– “”, festival del Politecnico delle Arti di Bergamo: il programma dell’edizione 2025