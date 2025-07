Ucraina spie cinesi tentano di rubare i segreti del missile Neptune che affondò la nave russa Moskva

In un'operazione all'insegna del silenzio e della precisione, le spie cinesi tentano di sottrarre i preziosi segreti del missile Neptune che affondò la Moskva, il simbolo della potenza russa. Mentre si muovono con discrezione in un gioco di inganni e strategie, i servizi di sicurezza ucraini sono pronti a intervenire per difendere le informazioni vitali. La tensione cresce mentre il mondo segue da vicino questa sfida di intelligence e sovranità.

Si muovevano in silenzio, con discrezione, come ci si aspetta da chi ha il compito di sottrarre segreti militari in tempo di guerra. Ma non abbastanza silenziosamente. I servizi di sicurezza ucraini.

Arrestate a Kiev due spie cinesi che stavano tentando di portare in patria documenti segreti riguardanti il missile ucraino Neptun. In Italia tuttapposto, volemose bene, più visti per tutti e stasera sushi dal buiaccaro sotto casa che si finge giapponese. Vai su X

