Scomparso il professor Federico Rea luminare della chirurgia toracica | aveva 68 anni

mondo per la sua dedizione, innovazione e passione nel campo della chirurgia toracica. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel cuore della comunità medica e tra i suoi tanti pazienti. Ricordato come un maestro e un innovatore, il professor Rea ha plasmato generazioni di professionisti e salvato vite con il suo talento unico. La sua legacy vivrà per sempre, ispirando le future generazioni di medici e chirurghi.

Il mondo della medicina (non solo padovana) è scosso da un grave lutto: è scomparso all'età di 68 anni il professor Federico Rea, direttore della cattedra e della Divisione di Chirurgia Toracica dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Un autentico luminare della materia, conosciuto in tutto il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

