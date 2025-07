Calciomercato Napoli spunta il profilo di Miretti per il centrocampo Gazzetta

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'indiscrezione della Gazzetta: tra i nomi sul tavolo spicca Fabio Miretti, giovane talento di proprietà della Juventus e desideroso di emergere. A soli 21 anni, il centrocampista di Pinerolo potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa in questa sessione di mercato. La sfida è aperta: riuscirà il Napoli ad assicurarsi il suo futuro protagonista? Restate con noi per scoprire gli sviluppi!

Secondo La Gazzetta dello Sport c’è anche il nome di Fabio Miretti tra quelli finiti nel mirino del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il 21enne di Pinerolo – lo scorso anno al Genoa ma di proprietà della Juventus – viene indicato come potenziale “colpo a sorpresa” della dirigenza azzurra nelle prossime settimane. Napoli-Miretti, l’indiscrezione della Gazzetta. “Il Napoli sta valutando anche profili per il centrocampo: serve un sesto uomo per completare il reparto, una mezzala di qualità, possibilmente. E tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, spunta il profilo di Miretti per il centrocampo (Gazzetta)

