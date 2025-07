Il gusto della nebbia

Nel cuore di Porta Romana, Il Gusto della Nebbia invita gli intenditori a un viaggio culinario tra tradizione cinese e calore italiano. Lo chef Wang porta in tavola autentici sapori dello Sichuan, dove ogni piatto, come il pollo Gong Bao e il maiale in salsa di pesce, conquista con la sua intensitĂ . Preparati a lasciarti avvolgere da un'esperienza gastronomica unica, che trasforma ogni assaggio in un vero e proprio incontro culturale.

CATEGORIA. Etnico: Cinese FASCIA DI PREZZO. €€ MENĂ™. Nascosto tra le vie di Porta Romana, Il Gusto della Nebbia rappresenta una fusione unica tra cultura gastronomica cinese e sensibilitĂ italiana. In un ambiente che ricorda un salotto di casa, lo chef Wang propone una cucina regionale dello Sichuan che non fa sconti sulla potenza dei sapori originali. I celebri piatti piccanti come il pollo Gong Bao e il maiale in salsa di pesce sono preparati con ingredienti freschi di alta qualitĂ . La carta dei vini naturali, curata con passione, offre abbinamenti sorprendenti con piatti caratterizzati da complessitĂ aromatica e sapiditĂ . 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

