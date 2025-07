Punk Rock Raduno torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa

Dal 2016, Punk Rock Raduno si è affermato come il festival più originale e coinvolgente di Bergamo, portando ogni anno a un'esplosione di energia e creatività. Dal 17 al 20 luglio 2025, questa ottava edizione promette di superare ogni aspettativa, unendo musica, arte e socialità in un’esperienza unica nel cuore di Europa. Non perdere l’occasione di vivere quattro giorni di pura adrenalina punk!

Bergamo. Dal 17 al 20 luglio 2025, torna a Bergamo l’ottava edizione di Punk Rock Raduno, il festival punk rock indipendente più strano d’Europa. Quattro giorni di concerti, incontri, mostre, fanzine, vinili, attività per bambini, dj set, proiezioni, trenini speciali e tante sorprese — tutte a ingresso gratuito — in più di dieci location tra cui Edoné, officine di biciclette, circoli, librerie, parchi e spazi sociali. Dal 2016, Punk Rock Raduno celebra la musica resa immortale dai Ramones e portata avanti da generazioni di outsider, appassionati e fan irriducibili. Ogni estate il festival accoglie persone da tutta Europa, dalle Americhe e dall’Asia: la prova che il punk è una comunità globale senza confini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Punk Rock Raduno, torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa

In questa notizia si parla di: rock - punk - raduno - bergamo

Il Disney Punk Rock dei Joanna alla sesta edizione del "Primavalle in Festa" - Il Disney punk rock dei Joanna conquista la sesta edizione di Primavalle in Festa. Dopo il successo del nuovo album “DISNEY PUNK IS NOT DEAD, Vol.

Raduno 80's RAMONES PARTY at INK CLUB Vai su Facebook

Punk Rock Raduno, torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa; ROCK IN RIOT 13: la festa più underground di Bergamo sta tornado!; Punk Rock Raduno.

"Punk rock raduno" a Bergamo - BergamoNews - Bergamo CONDIVIDI Dal 13 luglio al 16 luglio allo spazio giovani Edoné di Bergamo si terrà la seconda edizione di “Punk rock raduno”, festival di musica punk, garage, rock’n roll, e rock. Segnala bergamonews.it

Dal 13 al 16 luglio torna a Bergamo la festa del Punk Rock Raduno - Da giovedì 13 a domenica 16 luglio, torna a Bergamo il Punk Rock Raduno, l’evento che ogni estate porta allo Spazio Giovani Edoné e in altri luoghi della città migliaia di persone provenienti ... ecodibergamo.it scrive