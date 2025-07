Non ce l' ha fatta la 18enne di Cesenatico coinvolta nell' incidente in moto è morta al Bufalini

Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Cesenatico: si è spenta Sofia Maroni, la ragazza di 18 anni coinvolta in un grave incidente stradale nei pressi di San Vito. La giovane, purtroppo, non è riuscita a superare le ferite riportate, lasciando un dolore profondo tra familiari e amici. La scomparsa di Sofia rappresenta una perdita enorme, ricordandoci quanto sia importante la prudenza sulla strada e il valore della vita.

E' purtroppo deceduta la ragazza di 18 anni residente a Cesenatico che era rimasta coinvolta, ieri pomeriggio, intorno alle 17, in un drammatico incidente stradale nei pressi di San Vito, al confine tra i comuni di Santarcangelo e San Mauro Pascoli. La giovane, Sofia Maroni, è morta nella. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

