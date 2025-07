Scorciatoia per ottenere la cittadinanza tutti assolti i sei imputati

Un caso che prometteva di scuotere il sistema, ma si è concluso con un nulla di fatto. La Guardia di Finanza di Treviso aveva smascherato un presunto giro illecito di cittadinanze, coinvolgendo 140 persone di ascendenti italiani. Tuttavia, alla fine, tutti gli imputati sono stati assolti e l'inchiesta si è conclusa con una sentenza di non doversi procedere. Un colpo di scena che mette in luce come spesso la verità emerga solo dopo un lungo percorso giudiziario.

Un buco nell'acqua. Finisce con una sentenza di non doversi procedere l'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso, su un presunto giro che vedeva al centro 140, con ascendenti italiani, che avrebbero ottenuto la cittadinanza il passaporto italiano per "iure sanguinis" (ossia per.

