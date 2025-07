Spalletti di nuovo in Serie A | annunciato in diretta | ESCLUSIVO

Il calciomercato estivo si infiamma con notizie di grande rilievo: Spalletti torna protagonista in Serie A e un derby d’Italia tra Inter e Juventus si apre all’orizzonte. In esclusiva, Eugenio Ascari ci svela i retroscena più caldi, tra possibili colpi di mercato e suggestioni tattiche. La stagione promette emozioni e sorprese: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro del calcio italiano.

Intervista esclusiva ad Eugenio Ascari con un derby d'Italia che si accende fra Inter e Juventus per Dodo, esterno della Fiorentina, ma occhio anche alla suggestione Spalletti Il calciomercato estivo sta entrando già nel vivo con una serie di colpi importanti sia in entrata che in uscita già messi a referto. In compagnia di Eugenio Ascari abbiamo fatto il punto della situazione a Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it: "La traccia che dovrebbe essere seguita è quella di Fabregas al Como.

I due scudetti completamente diversi di Spalletti e Conte col Napoli che disorientano la Serie A - Le due vittorie di scudetto di Spalletti e Conte col Napoli, così diverse tra loro, hanno rivoluzionato la Serie A, dimostrando un dominio tanto inaspettato quanto storico.

Boom Spalletti, arriva l’annuncio in diretta: è ufficiale; Spalletti esonerato: tutte le reazioni dopo la conferenza stampa. Rivivi la diretta; L'annuncio di Spalletti: Sono stato esonerato.

