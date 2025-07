Lon fon

Dal 1975, Lon Fon incanta Milano con l’eleganza delle sue sale e un menu tradizionale che celebra la raffinata cucina cantonese. La maestria degli chef trasforma ogni piatto, dal riso cantonese all’anatra alla pechinese, in un’esperienza sensoriale unica. La cantina, ricca di etichette italiane e internazionali, completa questa proposta di eccellenza. Venite a scoprire un angolo di Cina nel cuore della città, dove il passato e il presente si incontrano per deliziare i vostri sensi.

CATEGORIA. Etnico: Cinese FASCIA DI PREZZO. €€ MENÙ. Dal 1975 Lon Fon rappresenta un punto di riferimento per l'alta cucina cantonese a Milano, accoglie i suoi ospiti in sale eleganti dove il tempo sembra essersi fermato. Il menu, vasto e tradizionale, propone classici eseguiti con maestria come il riso cantonese, l'anatra alla pechinese e i gamberi al sale e pepe. La cantina, con etichette italiane e internazionali, è pensata per accompagnare i sapori delicati e raffinati della cucina cantonese. La storicità del locale e la costanza qualitativa ne fanno una certezza nel panorama ristorativo milanese dedicato alla gastronomia orientale.

