LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Lorena Wiebes si conferma in volata a Monselice! Reusser rimane in Rosa Gigante perde secondi

Benvenuti alla cronaca live della tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025! La battaglia in volata si infiamma, con Lorena Wiebes che si conferma protagonista vincendo a Monselice, mentre Reusser perde secondi preziosi. Resta aggiornato su tutti i colpi di scena e le performance delle big: clicca qui per seguire in diretta questa emozionante frazione!

LA TOP TEN DELLA QUINTA FRAZIONE DEL GIRO D'ITALIA FEMMINILE 2025 (Mirano – Monselice): 1 WIEBES Lorena Team SD Worx – Protime 2:39:08 2 VOS Marianne Team Visma Lease a Bike 0:00 3 LIPPERT Liane Movistar Team 0:00 4 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime 0:00 5 REUSSER Marlen Movistar Team 0:00 6 LONGO BORGHINI Elisa UAE Team ADQ 0:00 7 VAN DER BREGGEN Anna Team SD Worx – Protime 0:00 8 BRAUßE Franziska CERATIZIT Pro Cycling Team 0:00 9 RAGUSA Katia Human Powered Health 0:00 10 PERSICO Silvia UAE Team ADQ 0:00 14.30 Sarah Gigante (30°) e Antonia Niedermaier (35°) perdono 1'42" in classifica generale, Marlen Reusser rimane in Maglia Rosa a più 16" su Elisa Longo Borghini.

