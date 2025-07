Minacciano un 20enne e gli rubano il borsello inseguiti e fermati dai carabinieri

Un tranquillo appuntamento si trasforma in un drammatico inseguimento: un 20enne, vittima di minacce e furto nel parcheggio di "Pihos", ha vissuto momenti di paura tra tentativi di aggressione e l’intervento dei carabinieri. Quel che sembrava un semplice incontro per discutere di un credito ha scatenato una vera escalation di eventi, culminata in un inseguimento mozzafiato. La vicenda evidenzia quanto possa essere imprevedibile la nostra quotidianità, anche nelle situazioni apparentemente più innocue.

Doveva essere un appuntamento per discutere di un credito ma è degenerato ben presto in un tentativo di aggressione, un furto e infine in un inseguimento con i carabinieri. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 9 luglio, nel parcheggio del ristorante pizzeria "Pihos" di via. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

