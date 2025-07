TFA sostegno X ciclo | basso numero di iscrizioni niente preselettiva Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta AGGIORNATO

Se sei interessato al TFA sostegno per il prossimo ciclo, questa novità potrebbe fare la differenza: con poche iscrizioni e senza preselettiva, si accede direttamente alla prova scritta. Una soluzione che apre nuove opportunità a molti aspiranti docenti, semplificando il percorso di accesso e potenziando la trasparenza delle selezioni. Scopriamo insieme quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni e come prepararti al meglio per questa sfida.

TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l'andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, niente preselettiva. Ecco dove si accede direttamente alla prova scritta AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

