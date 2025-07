Charlene di Monaco sua figlia Gabriella sempre più potente Anche nel look

Charlene di Monaco e il principe Alberto confermano il ruolo di Gabriella come protagonista indiscussa dello show reale, rendendo evidente la sua crescente presenza e influenza. La giovane contessa di Carladès si distingue con un look impeccabile, simbolo di eleganza e potere. Mentre mamma Charlene sfoggia Zimmermann e Gabriella incanta in Dolce & Gabbana, il mondo assiste a una nuova generazione di regalità destinata a brillare. In aggiornamento...

Charlene di Monaco e Alberto consacrano lo status e il potere della piccola Gabriella, sottolineando il suo titolo prestigioso di Contessa di Carladès con una visita ufficiale in quella regione dove mamma e figlia si sono presentate con un look coordinato e griffatissimo, la prima in Zimmermann, la seconda in Dolce & Gabbana. In aggiornamento.

