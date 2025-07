Chi è Kai Schreiber | la modella transgender figlia di Naomi Watts

Kai Schreiber, giovane e talentuosa modella transgender, sta conquistando il mondo della moda con il suo stile unico e la sua personalità autentica. Classe 2008, figlia degli iconici attori Naomi Watts e Liev Schreiber, ha già fatto il suo debutto sulla scena internazionale, sfilando per Valentino a Parigi. La sua presenza innovativa promette di cambiare le regole del settore, portando un messaggio di inclusività e bellezza senza confini. La sua storia è solo all'inizio e il meglio deve ancora arrivare.

Kai Schreiber si sta affermando come uno dei volti emergenti nel panorama internazionale della moda. Classe 2008, transgender, è la figlia degli attori Naomi Watts e Liev Schreiber. Seguita dall’agenzia IMG Models, ha esordito in passerella a marzo 2025 durante la Paris Fashion Week per Valentino, sfilando in un mini abito animalier con colletto piumato e calze in pizzo. Dopo la passerella, Kai è stata protagonista anche della campagna AI?2025-2026 di Valentino, diretta da Alessandro Michele e fotografata da Glen Luchford. Lo stile visivo, ispirato alla “poesia del quotidiano”, la ritrae in scenari dal taglio surreale, come gelaterie anni ’50, vestita con top bustier in velluto, jeans chiari, guanti in pizzo e un cubo di Rubik. 🔗 Leggi su Amica.it