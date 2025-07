Acqua a singhiozzo Più Europa Reggio Calabria | Scelta inefficace e inaccettabile

In un’estate già torrida e stressante, l’insicurezza nell’approvvigionamento idrico diventa un vero e proprio disagio per i cittadini di Reggio Calabria. L’acqua a singhiozzo, causata da scelte inefficaci e inaccettabili, mette alla prova la pazienza di tutti. È giunto il momento di chiedere risposte chiare e soluzioni durature: la gestione delle risorse idriche deve migliorare, per garantire un futuro più stabile e sicuro.

"Nel pieno dell’estate, mentre le temperature raggiungono picchi insopportabili e la popolazione è costretta a far fronte a un caldo torrido, la Sorical, Società risorse idriche calabresi, ha deciso di imporre turnazioni programmate nell’erogazione dell’acqua, lasciando interi quartieri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

