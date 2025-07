Rogo nell' area industriale in fiamme balle di plastica L' Arpac rassicura | Nessuna criticità

Dopo il vasto incendio che ha coinvolto l’area industriale di Pastorano, l’Arpa Campania ha immediatamente avviato un monitoraggio approfondito della qualità dell’aria, rassicurando sulla mancanza di criticità. La pronta attività di controllo mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire rischi per la salute pubblica. Le analisi in corso continueranno a fornire dati precisi, assicurando trasparenza e tutela per tutta la comunità.

Dopo il vasto incendio divampato ieri pomeriggio nell’area industriale di Pastorano, l’Arpa Campania ha avviato un’attività straordinaria di monitoraggio della qualità dell’aria per valutare l’eventuale diffusione di sostanze inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica. Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Edilizia, Idea Group completa trasformazione area industriale vicino a Guidonia - Idea Group ha recentemente concluso la trasformazione di un’area industriale di oltre 11.000 mq vicino a Guidonia Montecelio.

Modugno, vigili del fuoco al lavoro: in fiamme un capannone nella zona industriale. «Rogo sotto controllo» - News Vai su X

BARI | Rogo nella zona industriale di Modugno: in fiamme un capannone di vendita all’ingrosso Vai su Facebook

Rogo nel Barese, ancora in corso operazioni spegnimento - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri in un capannone della zona industriale di Modugno, in provincia di Bari. Segnala msn.com

Modugno, vigili del fuoco al lavoro: in fiamme un capannone nella zona industriale. «Rogo sotto controllo» - Le fiamme sarebbero divampate a ridosso di un capannone nei pressi della sede di una concessionaria di auto. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it