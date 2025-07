Mu dimsum

Nel cuore pulsante di Brera, Mu Dimsum incanta con la sua eleganza minimalista e un’offerta gastronomica che elevano l’arte dei dim sum a livelli sorprendenti. I ravioli, preparati a vista dai maestri cinesi, sono autentiche opere d’arte di gusto e delicata perfezione. Scopri il piacere di assaporare i classici come gli Xiao Long Bao e i Cheung Fun, un’esperienza culinaria da non perdere per gli amanti delle eccellenze asiatiche.

CATEGORIA. Etnico: Cinese FASCIA DI PREZZO. €€€ MENÙ. In un ambiente minimalista ed elegante nel cuore di Brera, Mu Dimsum offre un’esperienza gastronomica che celebra l’ arte dei dim sum portandola a livelli di raffinatezza inaspettati. I ravioli, preparati a vista dai maestri cinesi nel laboratorio a vista, sono piccoli capolavori di equilibrio tra consistenze e sapori. Da provare assolutamente i Xiao Long Bao ripieni di brodo e i Cheung Fun con gamberi. La carta dei tè, curata nei minimi dettagli, accompagna perfettamente ogni boccone di questo viaggio sensoriale che si distingue per precisione tecnica e rispetto della tradizione cantonese. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

