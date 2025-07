ANDROID Vita3K-Android v12.5 Build 15 | L’Emulatore PS Vita Potenziato per Android fork MAGGIO 2025

Se sei appassionato di giochi PlayStation Vita e desideri portare l’esperienza sul tuo smartphone Android, non puoi perderti l’ultima versione di Vita3K Android v12.5 Build 15. Con miglioramenti significativi e nuove funzionalità, questo emulatore potenziato offre un gameplay più fluido, stabile e coinvolgente. Scopri tutte le novità di maggio 2025 e trasforma il tuo telefono nel portale verso mondi fantastici!

Finalmente disponibile l’ultimo aggiornamento di Vita3K-Android, l’emulatore che porta i giochi PlayStation Vita sul tuo smartphone! La v12.5 Build 15 introduce importanti miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità per un’esperienza di gioco più fluida e stabile. Novità principali: Fix al flickering nei video – Niente più lampeggiamenti fastidiosi! Migliorata la gestione delle modalità Portrait e Stretch – Adattamento perfetto allo schermo. Aggiunto “Native Scaling Mode” – Ideale per dispositivi con schermo 1:1 come Anbernic RG505M. Risolto il problema dello schermo nero in alcuni giochi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net