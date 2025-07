Calciomercato Napoli quanti punti in più garantisce l’arrivo di De Bruyne | l’analisi dell’esperto

Il calciomercato del Napoli sta infiammando gli animi dei tifosi: con acquisti di peso come De Bruyne, la squadra si prepara a fare un salto di qualità notevole. Secondo gli esperti, il suo arrivo potrebbe garantire fino a 5 punti in più in classifica, rivoluzionando le chance di successo. È davvero così? Analizziamo insieme le potenzialità e le strategie dietro questa mossa cruciale.

“Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, sta prendendo calciatori forti, preparati per giocare ad alto livello. Sta venendo insomma fuori una grande squadra, a partire dall’acquisto di De Bruyne che sposta gli equilibri. Possono dire quello che vogliono, ma ti fa partire con 5 punti in più, è un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - punti - bruyne - calciomercato

Adani punge: «Scudetto? Facciamo tabelle, ma poi c’è il campo: guardate con chi ha perso punti il Napoli» - L'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha condiviso le sue impressioni sulla vittoria dei nerazzurri contro il Torino e sul pareggio del Napoli col Genoa.

De Bruyne Marianucci Noa Lang Beukema ? Questo il calciomercato del Napoli ad oggi! Se doveste dare un giudizio su quanto fatto finora, da 1 a 10 che voto dareste a queste operazioni: ditecelo nei commenti Vai su Facebook

NUOVO VIDEO YOUTUBE NAPOLI Show: DOPPIO Colpo dopo de Bruyne VIDEO QUI: Vai su X

Calciomercato Napoli, quanti punti in più garantisce l’arrivo di De Bruyne: l’analisi dell’esperto; De Bruyne e David, gli obiettivi del Napoli: a che punto sono le trattative; De Laurentiis parla dei piani di mercato del Napoli.

Calciomercato Napoli, quanti punti in più garantisce l’arrivo di De Bruyne: l’analisi dell’esperto - Il colpo centrato dagli azzurri con l’ingaggio del centrocampista belga è uno di quelli che sposta gli equilibri ... Segnala napolitoday.it

Pistocchi: "De Bruyne unico, il Napoli parte con 5 punti di vantaggio. Conte giocherà col 4-2-3-1" - Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss. Si legge su msn.com