Ecomafia dati allarmanti in Puglia | oltre 4mila reati nel 2024 Bari seconda provincia d’Italia per illegalità ambientale

Ecomafia, i dati in Puglia sono allarmanti: oltre 4.000 reati ambientali nel 2024, con Bari che si piazza come seconda provincia d’Italia per illegalità. Questi numeri sottolineano una preoccupante realtà che richiede azioni concrete e un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni. La tutela del nostro territorio è un impegno che riguarda tutti noi: è il momento di agire per proteggere il nostro ambiente e il futuro delle prossime generazioni.

Destano preoccupazione i numeri della Puglia per quanto riguarda i reati contro l’ambiente. Secondo il nuovo rapporto "Ecomafia 2025" di Legambiente, presentato oggi a Roma, nel 2024 la regione ha registrato ben 4.146 reati ambientali, pari al 10,2% del totale nazionale, attestandosi al secondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: reati - ecomafia - puglia - dati

Ecomafia, l’allarme shock di Legambiente sull’Italia: “Nel 2024 commessi oltre 40mila reati contro l’ambiente, ben 111 al giorno” - L’Italia si risveglia sotto un’allarme crescente: nel 2024, i reati ambientali hanno raggiunto la cifra record di oltre 40.

Ecomafia, dati allarmanti in Puglia: oltre 4mila reati nel 2024, Bari seconda provincia d’Italia per illegalità ambientale https://ift.tt/gdSQVcm https://ift.tt/9qDJ25R Vai su X

Ecomafia, dati allarmanti in Puglia: oltre 4mila reati nel 2024, Bari seconda provincia d’Italia per illegalità ambientale; Ecomafia e corruzione ambientale sempre più diffuse. Puglia in seconda posizione; Ecomafia. In Italia 6.979 reati ambientali accertati dal 2015 al 2024 con legge ecoreati. I dati di e Libera.

Reati ambientali: esce il nuovo rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente - Rapporto di Legambiente Ecomafia 2025: nel 2024 superato il muro dei 40mila reati ambientali, sono ben 40. Lo riporta ecoincitta.it

Ecomafia 2025, crescono i reati ambientali in Italia: nel 2024 superata soglia 40.000 (+14,4%) - Crescono corruzione, clan e business illegale legato all’ambiente ... Segnala ecodallecitta.it