Un treno per viaggiare nel tempo | la storica locomotiva che torna sui binari dopo 117 anni

Un treno per viaggiare nel tempo: la storica locomotiva che torna sui binari dopo 117 anni. Ha attraversato le epoche del trasporto ferroviario, portando con sé merci e sogni di viaggiatori. Oggi, questa icona del passato si prepara a scrivere un nuovo capitolo, riportata in vita per emozionare e ispirare le future generazioni. La locomotiva a vapore 240-05 è pronta a riprendere il suo viaggio, un ponte tra storia e presente.

Ha attraversato le epoche del trasporto ferroviario, dal carbone all'elettrico, portando con sé merci e sogni di viaggiatori. E oggi la storia si fa presente: a 117 anni dalla sua costruzione, la locomotiva a vapore 240-05 è pronta a tornare sui binari lombardi. Restaurata e certificata.

