Situato nel cuore di Milano, Il Giardino di Giada è un’eccellenza della cucina cinese, con oltre trent’anni di storia. L’ambiente elegante e tradizionale invita a un viaggio autentico nel nord della Cina, attraverso sapori intensi e ricette originali preparate con maestria. Un’esperienza gastronomica da non perdere per gli amanti dei piatti genuini e ricchi di autenticità. Scopri cosa rende questo ristorante un punto di riferimento della città...

CATEGORIA. Etnico: Cinese FASCIA DI PREZZO. €€ MENÙ. Vera e propria istituzione della ristorazione cinese milanese, Il Giardino di Giada accoglie i suoi ospiti da oltre trent’anni in un ambiente elegante e tradizionale in via Palazzo Reale. I piatti, che rappresentano principalmente la cucina del nord della Cina, sono eseguiti con maestria tecnica e rispetto per le ricette originali. Da provare il tofu piccante, gli involtini di gamberi e le verdure saltate con tecniche che ne preservano colori e consistenze. Il servizio, formale ma caloroso, contribuisce a creare un’esperienza dining di alto livello che ha saputo conquistare generazioni di milanesi e turisti alla ricerca di autenticità. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com